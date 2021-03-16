Microsoft Konami ve Sega'yı bünyesine katmayı düşünüyor

Microsoft, Japonya'da yeterince tutulmayan Xbox satışlarını artırmak için Konami ve Sega'yı himayesine katmak istiyor. Bu söz konusu olan satın alma mevzusu gerçekleşirse büyük yankı getireceği de tahmin ediliyor.

Microsoft'un Sega'yı satın alma hikayeleri bayağı zamandır konuşuluyordu. Uzun zamandır konuşulan bu mevzu sanki bu sefer sona doğru yaklamış duruma geldi. Fakat Microsoft'un Sega ile beraber Japonya merkezli video oyunu şirketi Konami'yi de satın almak istedi iddiaları ortaya çıkmış durumda.

Microsoft, Japonya'da azalan satışları için video oyunu şirketleri Konami ve Sega 'yı satın almak için adımlar atıyor.

ABD merkezli Microsft'un Sega ve Konami'yi satın alma adımları şirketi Japonya'daki yerini de iyi bir konuma getirmek istiyor. Çünkü Microsft, Japonya'da Sony'nin biraz gerisinde konumlanmış durumda. PlayStation 5 ve Xbox Series satışlarına bakıldığı zaman bu durumu kullanıcıların önüne seriyor.