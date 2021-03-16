Microsoft Konami ve Sega'yı bünyesine katmayı düşünüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Microsoft Konami ve Sega'yı bünyesine katmayı düşünüyor

16.03.2021 16:03 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:08
Microsoft Konami ve Sega'yı bünyesine katmayı düşünüyor

Microsoft, Japonya'da yeterince tutulmayan Xbox satışlarını artırmak için Konami ve Sega'yı himayesine katmak istiyor. Bu söz konusu olan satın alma mevzusu gerçekleşirse büyük yankı getireceği de tahmin ediliyor.

Microsoft'un Sega'yı satın alma hikayeleri bayağı zamandır konuşuluyordu. Uzun zamandır konuşulan bu mevzu sanki bu sefer sona doğru yaklamış duruma geldi. Fakat Microsoft'un Sega ile beraber Japonya merkezli video oyunu şirketi Konami'yi de satın almak istedi iddiaları ortaya çıkmış durumda.

Microsoft, Japonya'da azalan satışları için video oyunu şirketleri Konami ve Sega 'yı satın almak için adımlar atıyor.

ABD merkezli Microsft'un Sega ve Konami'yi satın alma adımları şirketi Japonya'daki yerini de iyi bir konuma getirmek istiyor. Çünkü Microsft, Japonya'da Sony'nin biraz gerisinde konumlanmış durumda. PlayStation 5 ve Xbox Series satışlarına bakıldığı zaman bu durumu kullanıcıların önüne seriyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Hulusi Akar Pervin Buldan Süleyman Soylu
Magazin Cem Yılmaz Deniz Çakır Pelin Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Cenk Tosun Bülent Uygun Aykut Kocaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Microsoft Konami ve Sega'yı bünyesine katmayı düşünüyor - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 16:14:51. #1.14#
title