Microsoft İş Arayanlar için Ücretsiz Kurslar Sunmaya Başladı Dünya genelinde hızla yayılan Koronavirüs sonucunda pek çok şirket evden çalışma modeline geçiş yapmıştı. Bu durumun sonuçlarından biri olarak ortaya çıkan Microsoft ücretsiz kursları, teknoloji ve finans gibi büyüyen sektörlere eleman yetiştirecek dendi.

Dünya genelinde hızla yayılan Koronavirüs sonucunda pek çok şirket evden çalışma modeline geçiş yapmıştı. Bu durumun sonuçlarından biri olarak ortaya çıkan Microsoft ücretsiz kursları, teknoloji ve finans gibi büyüyen sektörlere eleman yetiştirecek dendi. Microsoft iş arayanlar için hazırladığı ücretsiz kurslar ile pek çok alanda eğitim vereceğini belirtti.

Microsoft, hem yazılım sektörüne meraklı hem de evden kendini geliştirmek için ücretsiz kurslar üretmeye başlayan ABD'li teknoloji devi, giderek dijital hale gelen ve talep üzerine iş bulmak isteyen adaylara ücretsiz eğitim sağlamak için yeni bir girişim başlattığını duyurdu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Microsoft yöneticisi Brad Smith, halihazırda işi olanların da bu kurslardan faydalanabileceğini belirtti. Kariyerlerinde yeniden beceri kazanmak için kursların faydalı olabileceğini aktaran Smith, kursların hedefinde iş arayanlar, yazılım geliştiricileri ve finansal analist gibi yenilikçi rollerin yer aldığını ifade etti.

Microsoft ücretsiz kurslar nasıl kullanılır?

Microsoft ücretsiz kursların başlangıçta yedi dilde (İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Almanca, Japonca, Çince ve Korece) olarak sunulacağını aktaran Microsoft, oluşacak talebe bağlı kalarak yeni video kurslar geliştireceğini söyledi. Eğer Microsoft'un kurslarıyla ilgileniyor ve kendinizi teknoloji veya finans sektöründe geliştirmek istiyorsanız buraya göz atabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir