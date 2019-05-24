Microsoft Huawei siparişlerini askıya aldı

– Microsoft, kendi işletim sistemiyle çalışan ve firmanın farklı içeriklerine erişimi olan Huawei ürünleri siparişlerini askıya aldı.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, ABD Huawei'i kara listeye alarak, firmanın ABD teknoloji firmaları ile bağlantıları kesmeyi amaçlıyor.

Haberde, Microsoft'un kararının, Huawei ile bağlarını tamamen kesmesi anlamına gelmediği, sadece siparişlerin askıya alındığı belirtildi ve Microsoft işletim sistemi kullanılan Huawei cihazlarının güncelleme ve güvenlik hizmetlerinden yararlanmaya deavm edeceğine işaret edildi.

Kaynak: DHA