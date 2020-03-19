Microsoft Gerçek Zamanlı Gürültü Bastırma Teknolojisini Tanıttı! Microsoft geçtiğimiz saatlerde gerçek zamanlı gürültü bastırma teknolojisini tanıttı. İşte dikkat çeken teknolojiye ait deta

Microsoft geçtiğimiz saatlerde gerçek zamanlı gürültü bastırma teknolojisini tanıttı. İşte dikkat çeken teknolojiye ait detaylar!

Gürültü Karşı Tarafa Gitmeyecek!

Şu sıralar evden çalışıyor olmanız muhtemel ve yaptığınız konferanslar sırasında sesinizin dışındaki gürültülerin karşı tarafa gitmesini pek de istemeyeceğinizi düşünüyoruz. Nitekim Microsoft bunu mümkün kılacak bir teknolojiye imza attı.

Söz konusu gürültü havlayan bir köpek, çamaşır makinesi ya da yediğiniz cipsten kaynaklanıyor olabilir, sorun değil.

Robert Aichner tanıtım sırasında, "Yapay zekanın gücü yardımıyla konuşmalar sırasında arka plandaki sesi ortadan kaldırabilir ve beni çok net bir şekilde anlayabilirsiniz." dedi. Söz konusu özellik Microsoft Teams uygulamasında bütünleşik şekilde yer alacak.

Bilmeyenler için Microsoft Teams, ağırlıklı olarak iş odaklı sohbet, toplantı, not ve eklenti uygulamasıdır.

Şirket söz konusu teknolojinin bu yılın sonuna kadar Microsoft Teams uygulamasına dahil edilmesini beklediklerini duyurdu. Peki siz bu teknoloji hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.