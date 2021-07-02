Microsoft Flight Simulator yeni güncellemesi duyuruldu!

Microsoft Flight Simulator, grafik ve animasyonları açısından PC sistemlerini oldukça zorlayan oyunlardan biridir. Ortaya çıkan son bilgiye göre PC'ye yeni gelecek Güncelleme 5 ile oyun performansını önemli artıracak. Microsoft Flight Simulator hangi platformlarda bulunuyor?

Microsoft tarafından Microsoft Windows için hazırlanmış bir uçuş simülatörü olan Microsoft Flight Simulator eğlence sektörünün en başarılı ve en eski yapımları arasında yer alıyor.

Grafikleri ve animasyonları ile oldukça üst düzey bir görüntü kalitesi sunan oyun, yeni güncellemesi ile performansını daha üst seviyeye çıkarıyor. Bu performans artışı yakında oyuna eklenecek DirectX 12 API ile ilgili değil. Bunun yerine, Asobo şu anda oyunun moturun elden geçiyor ve birçok mimari bölümü yeniden düzenliyor. Bu minimal optimizasyonlar genel CPU kullanımı azaltacak ve genel kare hızlarını artıracak.

Asobo'nun CEO'su Sebastian Wloch, performans iyileştirmelerini göstermek için Güncelleme 4 ve Güncelleme 5'in ayrıntılarını açıkladı.

Uptade 4 ile Microsoft Flight Simulator 32-40 fps ile çalışıyordu ve büyük takılma sorunları yaşıyordu. Uptade 5 ise aynı sistemde oynanan oyunu 53-60 fps arasına çalıştıyor. Ek olarak, oyundaki CPU kullanımı düşürüldü ve tüm takılma sorunları giderildi.

Microsoft Flight Simulator Güncelleme 5, 27 Temmuz'da yayınlanacak. Microsoft Flight Simulator, Microsoft Windows, Aerosoft, Xbox Game Studios ve Ubisoft üzerinden erişilebilir durumda bulunuyor.

MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR FRAGMANI