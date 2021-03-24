Microsoft Flight Simulator RTX 30 serisi güncellemesiyle çifte performans
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Microsoft Flight Simulator RTX 30 serisi güncellemesiyle çifte performans

24.03.2021 22:19 | Son Güncelleme: 24.03.2021 22:39
Microsoft Flight Simulator RTX 30 serisi güncellemesiyle çifte performans

RTX 30 serisine gelen güncelleme ile yapılan testlere göre ampere mimarisine geçişte %53 kadar bir performans artışı olduğu gözlemler arasında yer almış.

Microsoft Flight Simulator, RTX 30 serisine gelen güncelleme ile performansını oldukça fazla arttırmaya başladı. Yapılan testlere göre ampere mimarisine geçişte %53 kadar bir performans artışı olduğu gözlemler arasında yer almış. Firmanın da konu ile alakalı yaptığı açıklama ve test detayları ise şu şekilde:

Microsoft Flight Simulator'ün, NVIDIA'nın GPU uzmanlığının test edilebileceği önemli bir olduğu söylenebilir. Bu oyun, herkesçe bilinen uçakların gerçekçi tasarımlarını, gerçeğe oldukça yakın bir dünya haritasıyla bir araya getiren bir simülasyon oyunudur. Gelen güncellemeler ile dünyada en çok ziyaret edilen havaalanlarına ve şehirlerine el yapımı ayrıntılar eklenebilen bir oyun haline geldi. Bu yüksek seviyedeki gerçekçiliğin yakalanması için oldukça fazla GPU gücü gerekiyor. Bu da yepyeni bir GeForce RTX 30 ekran kartının bu oyunu oynayan bir çok oyuncu için oldukça faydalı olabileceğini gösteriyor. Gelen güncellemeler ile birlikte artan oyun performansının oyuncuları tatmin ettiği görülmüştür. Bu durumun yeni bir GeForce RTX 30 serisi ekran kartının geliştirilmesi için üreticisine zaman kazandırmıştır.

Kaynak: Playerbros

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