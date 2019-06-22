Microsoft Flight Simulator, 3. Parti İçerikleri Destekleyecek

Geliştirici takımın yayınladığı bir blog yazısında oyunun üçüncü parti içerikleri destekleyeceği resmi olarak onaylandı. Microsoft, henüz topluluk içeriğinin nasıl destekleneceğini açıklamadı ancak tahminler, Minecraft Marketplace gibi hem ücretli hem de ücretsiz modlara sahip olabileceğiniz yönünde.

Şirket; ekosistemdeki endişelerin farkında olduğunu, bunları düzeltmek için elinden geleni yaptığını ve bu gelişimde topluluktan da yardım alınabilmesini istediğini belirtti. Geliştirme ekibi, Microsoft Flight Simulator'ın gündelik ve sıradan bir oyun olmadığına dikkat çekti ve "Microsoft Flight Simulator'u hazırlıyoruz. Simülatör kelimesini vurguluyoruz" açıklamasını yaptı.

Geliştirici ekip, oyunun tüm oyuncular tarafından erişilebilir olacağını da vurguladı. Ekip, "Yeteneğiniz ne olursa olsun uçmak istiyorsanız bunun için elimizden geleni yapacağız. Hiçbir pilot geride bırakılmamalı" açıklamasını yaptı.