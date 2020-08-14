Microsoft Flight Simulator 2020 sistem gereksinimleri | 127,01 GB SSD gerekiyor
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Microsoft Flight Simulator 2020 sistem gereksinimleri | 127,01 GB SSD gerekiyor

MS Flight Simulator neler sunuyor? Microsoft Flight Simulator fiyatı ne kadar? Microsoft Flight Simulator çıkış tarihi ne zaman?

Microsoft Flight Simulator 2020 sistem gereksinimleri | 127,01 GB SSD gerekiyor
14.08.2020 16:12 | Son Güncelleme: 14.08.2020 16:16

Yayıncı Microsoft ve geliştirici Asobo Studio tarafından 18 Ağustos'ta piyasaya çıkacak olan MS Flight Simulator için uçak ve havaalanları listesi geçtiğimiz günlerde sunulmuştu. Ulaşmak için buraya tıklayınız.

MS FLIGHT SIMULATOR NELER SUNUYOR?

Yeni nesil Microsoft Flight Simulator'da hafif uçaklardan geniş gövdeli jetlere kadar en ayrıntılı ve gerçek uçakları uçurun. Dinamik ve yaşayan bir dünyada gece uçuşlarında, gerçek zamanlı atmosfer simülasyonuna sahip canlı hava durumunda zorluklara karşı uçuş yeteneklerinizi test edin. Dünyada istediğiniz bir yere kendi uçuş rotanızı oluşturun. Dünya parmaklarınızın ucunda.

HDR: HDR işlevi, desteklenen oyunlar ve TV'ler ile kullanılabilir.

Microsoft Flight Simulator 2020 sistem gereksinimleri | 127,01 GB SSD gerekiyor

MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR 2020 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

En düşük sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi Windows 10 sürüm 18362.0 veya daha üstü

İşlemci Intel i5-4460 | AMD Ryzen 3 1200

Grafikler NVIDIA GTX 770 | AMD Radeon RX 570

Bellek 8 GB RAM

VRAM 2 GB

Depolama Alanı 127 GB

DirectX DirectX 11

Microsoft Flight Simulator 2020 sistem gereksinimleri | 127,01 GB SSD gerekiyor

MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR FİYATI

Standard Edition : 350,00 TL

Xbox Game Pass for PC (Beta) içerisinde yer alır.

Yeni nesil Microsoft Flight Simulator'da hafif uçaklardan geniş gövdeli jetlere kadar en ayrıntılı ve gerçek uçakları uçurun. Dünya parmaklarınızın ucunda.

Microsoft Flight Simulator, benzersiz uçuş modellerine sahip son derece detaylı 20 uçak ve özenle tasarlanmış 30 havaalanı içerir.

Deluxe Edition: 550,00 TL

Deluxe Edition, Microsoft Flight Simulator'ın tüm içeriğinin yanı sıra benzersiz uçuş modellerine sahip son derece gerçekçi 5 ek uçak ve özenle tasarlanmış 5 ek havaalanı içerir.

Premium Deluxe Edition: 725,00 TL

Premium Deluxe Edition, Microsoft Flight Simulator'ın tüm içeriğinin yanı sıra benzersiz uçuş modellerine sahip son derece gerçekçi 10 ek uçak ve özenle tasarlanmış 10 ek havaalanı içerir.

Microsoft Flight Simulator 2020 sistem gereksinimleri | 127,01 GB SSD gerekiyor

MS FLIGHT SIMULATOR ÇIKIŞ TARİHİ

18 Ağustos 2020 tarihinde Xbox Game Pass for PC (Beta) ile erişilebilir.

Microsoft yakın tarihte çıkacak olan Flight Simulator 2020'nin kaplayacağı depolama alanını belirtti. Oyun, depolama birimlerinde 127,01 GB yer kaplayacak.

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