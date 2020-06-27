Microsoft Fiziksel Bütün Mağazalarını Kapatıyor: Yeni Normal! Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi olarak bilinen Microsoft fiziksel bütün mağazalarını kapatma kararı aldı.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi olarak bilinen Microsoft fiziksel bütün mağazalarını kapatma kararı aldı. Son dönemlerde yaşananlar, böyle bir karar alınmasında büyük bir etkiye sahip. Dilerseniz hep beraber bu etkilere bir göz atalım.

Dijital dönüşüm ilk olarak 90'lı yıllarda ortaya atıldı ve gerçekten de büyük bir etki yarattı. Bununla birlikte Microsoft başta olmak üzere birçok şirket hem kendileri dijitalleşti hem de küresel firmaların daha dijital konuma yükselmesini sağladı. Şimdi ise yine Microsoft dijital dönüşüm konusunda öncü olmak istiyor. Şirket dünya genelindeki bütün fiziksel mağazalarını kapatacak.

Microsoft tamamen online platforma geçiyor

Dünya genelinde koronavirüs vakalarının 9 milyonu geçmesi herkesi alarm durumuna geçirdi. Sadece insanlar değil aynı zamanda şirketler de çeşitli dijital önlemler alarak bu virüsten korunmaya çalıştı. Fakat Microsoft başka bir yolun daha mümkün olduğunu gösterdi.

Şirketin resmi sayfası tarafından yapılan açıklamada şirketin fiziksel bütün mağazalarını kapatacağı ifade edildi. Ayrıca herkesin çevrimci mağazalara yönlendirilmesi için gayret edeceklerini söyledi. Fakat Microsoft küçük bir ayrıntı daha ekledi. Londra, New York, Sydney ve Redmond gibi kentlerdeki mağazalarını, tüm müşterilerine hizmet verecek şekilde 'Microsoft Experience Centers' (Microsoft Deneyim Merkezleri) olarak değiştireceğini söyledi.

Yapılan bu değişiklikler ile birlikte, fiziksel mağazalarda çalışan kişilere ne olacağı da merak konusuydu. Gelen bilgilere göre bu kişiler, çevrimiçi mağazalarda müşteri destek hattında çalışabilir. Mart ayında mağazalar ilk kapatıldığı günden bu yana şirket ilk defa açıklama yapmış oldu. Sizce Microsoft böyle bir karar alarak doğru olanı mı yaptı? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere iletebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir