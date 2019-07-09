Microsoft, Eski Windows Sürümleri İçin İnternet Games Desteğini Kesiyor

Microsoft, Windows XP, Windows ME ve Windows 7 sürümlerindeki klasik internet oyunlarının desteğini kaldıracak. Internet Backgammon, Internet Checkers, Internet Spades, Internet Hearts, Internet Reversi ve MSN Go uygulamalarını kaldıracak olan Microsoft, diğer uygulamalara odaklanmak için bu yolu izlediğini belirtti.

Microsoft'un planlarına göre Windows XP ve Windows ME kullanıcıları, yukarıda belirttiğimiz uygulamalara olan desteğini kaybeden ilk kullanıcılar olacak. Desteğin 31 Temmuz tarihinde kaldırılması bekleniyor.

Birçok internet oyununun desteğinin kesilmesi için tarih olarak 31 Temmuz belirlenmiş olsa da Windows 7'deki desteğin 2020'nin başlarında kesileceği söyleniyor.

Windows Gaming ekibi, konuya ilişkin yazdıkları bir yazıda şu ifadeleri kullandı:

"Microsoft Internet Games içerisindeki oyunlara karşı olan ilgi ve alakanız bizleri gerçekten çok mutlu ediyor. Çok güzel bir topluluk oluşturduk ancak zamanımız geldi. Yazılım ve donanım ortaklarımızla birlikte kaynaklarımızı daha güncel teknolojilere odaklamamız gerekiyor. Bu sayede (sizlere) daha iyi bir deneyim sunabiliriz."

Ekibin açıklamasında, kullanıcıların oyunları belirtilen tarihlere kadar oynayabileceği belirtildi. Belirtilen tarihlerden sonra da oyunlara olan destek kesileceği için kullanıcıların oyunlara ulaşma imkanı tamamen ortadan kalkacak.

Internet Games uygulamalarının kalkması, çok az kişiyi etkileyecek bir sorun gibi görünüyor. Üçüncü parti verilerine göre Windows XP, yalnızca yüzde ikilik bir pazar payına sahip. Bu pazar payının büyük çoğunluğunu da güvenlik endişeleri sebebiyle internet bağlantısız bilgisayarların oluşturduğu düşünüldüğü zaman oyunların zaten oynanmayacağı da söylenebilir.

Bu gelişmelerin ardından Windows 7 işletim sisteminin de pazar payında bir düşüş yaşaması bekleniyor. Güncel veriler, Windows 7'nin en popüler ikinci işletim sistemi olduğunu söylüyor ancak işletim sistemi, sevilen özelliklerine erişimini bir bir kaybediyor.