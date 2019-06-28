Microsoft, Edge Tarayıcısına Çevrimiçi Gizliliği Artıran Bir Özellik Ekledi

Takip önleme isimli bir özellik, Canary kanalındaki Edge'i test eden kişilere açıldı. Özellik, isminden de anlaşılacağı üzere internet üzerindeki hareketlerinizi gizleyerek daha gizli ve güvenli bir internet deneyimini kullanıcılarına sunuyor. Bu sayede özellikle aktif olarak kullanmadığınız web siteler ya da hizmetler sizi takip edemiyor.

İnternet üzerinde üçüncü parti takipçilerin girdiğiniz siteleri inceleyerek ilgi alanlarınız üzerinde ciddi bir fikir elde edebilir. Bu sebeple yeni özellik, gizlilik konusunda ciddi bir gelişme anlamına geliyor.

Microsoft, tarayıcısına eklediği özelliği şu şekilde anlatıyor:

"Bir website, ziyaret edildiği zaman diğer sitelerdeki izleyiciler, çerezler ve diğer mekanizmaları kullanarak tarayıcıda bilgi depolayabilir. Bu bilgiler arasında ziyaret ettiğiniz sitelerin ve ilgilendiğiniz içeriğin bilgileri bulunabilir. Bu bilgiler kullanılarak diğer siteleri ziyaret ettiğinizde size özel içerikler sunmak için organizasyonlar tarafından kolaylıkla ulaşılabilecek bir dijital kimlik oluşturulabilir."

Üç farklı takip önleme seviyesi bulunduran Chromium tabanlı Edge, ilk seviyede yalnızca zararlı izleyicileri engelliyor ancak diğer izleyicileri engellemiyor. 'Dengeli' seçeneğini seçtiğinizdeyse zararlı izleyicilerin yanı sıra bazı üçüncü parti izleyiciler de engellenmiş oluyor. 'Sıkı' moddaysa neredeyse tüm üçüncü parti izleyiciler engelleniyor ancak bu modda bazı sitelerin çalışmama ihtimali bulunuyor.

Microsoft'un konuya dair kendi blogundaki yazıya ulaşmak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.