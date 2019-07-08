Microsoft, Edge'de Otomatik Medya Oynatmayı Engelleme Çalışmalarına Başladı

Diğer tarayıcılarda hali hazırda aktif olarak kullanılabilen otomatik medya oynatmayı engelleme seçeneği, Microsoft'un internet tarayıcısı Edge için de geliştiriliyor. Son yıllarda internet kullanıcılarının en çok şikayet ettiği konulardan bir tanesi olan otomatik olarak oynamaya başlayan videolar konusunda en sonunda Microsoft da harekete geçti.

Bu engelleyicinin ilk sürümü, test kullanıcılarının deneyimine sunulmuş durumda. Eğer siz de özelliği denemek istiyorsanız, yapmanız gereken şey Microsoft Edge tarayıcısının canary versiyonunun (son hale gelmemiş ve içerisinde ciddi hatalar bulunabilen test versiyonu) son sürümü olan 77.0.211.0'ı indirmek.

Yeni bir tarayıcı arayanlar ya da Microsoft Edge'in canary versiyonunu kullananlar için bu sevindirici haberin yanında bazı olumsuzluklar da bulunuyor. Microsoft'un söylediğine göre bu engelleyici, popüler sitelerin çoğunda işe yaramıyor. Yani aradaki farkı çok net bir şekilde göremeyebilirsiniz.

Bir diğer olumsuz yanı, engelleyicinin yapılandırma ayarının bulunmaması. Yani bir engellenenler listesi oluşturamayacaksınız ya da içerik sınırlamaları konusunda filtresinde ayarlamalar yapamayacaksınız.

Bu özelliği aktifleştirmek için yapmanız gereken şeyler Windows ya da Mac cihazlarda herhangi bir farklılık göstermiyor. Her ikisinde de aynı adımları izleyerek bu özelliği aktifleştirebiliyorsunuz. Bu özelliği aktifleştirmek için arama çubuğuna "edit://flags" yazdıktan sonra karşınıza çıkan sayfanın arama kutusuna "Limit Media Autoplay" (Otomatik oynayan medyayı sınırlandır) yazarak ulaşabilir ya da direkt olarak "edge://flags/#edge-limit-autoplay" bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Bu özellik, tarayıcının yeni sürümüne henüz test aşamasında olduğu için kapalı bir şekilde geliyor ancak siz karşınıza çıkan menüden bu ayarı aktifleştirebilirsiniz.