Microsoft, Discord'u satın almak için görüşmelere başladı
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Microsoft, Discord'u satın almak için görüşmelere başladı

23.03.2021 16:30 | Son Güncelleme: 23.03.2021 16:33
Microsoft, Discord'u satın almak için görüşmelere başladı

Bloomberg'in yaptığı habere göre Microsoft, Discord'u satın almak için harekete geçti ve görüşmelere başlayarak Discord'u bünyesine katmak için adımlar attı.

Bloomberg, daha henüz resmi bir anlaşma olmadığının altını çizerken Discord'un satılmaktan ziyade halka da açılabileceğini söyledi. Bunun yanı sıra Microsoft dışında Epic Games ile Amozon da Discord'u satın almak ile ilgili ilgilendiği bilgiler arasında.

VentureBeat'in haberine göre Discord'un 140 milyon civarında abonesi var ve 10 milyar dolar değerinde bir satış geliri elde etmek istiyorlar. İlk zamanlarda Discord, Microsoft ile etkileşime geçen taraf olmuştu.

Microsoft ile Discord daha önce de beraber çalışma imkanı bulmuşlardı. Xbox ile Discord hesaplarına bağlama seçeneği sunulmuştu. Satın alım gerçekleşirse Discord entegrasyonu tüm platformlar arasında oyuncuların iletişimini güçlü bir seviye ye çıkartabilir.

Microsoft bu ayın başında Bethesda Softwork'ün ana firması ZeniMax Media'yı 7.5 milyon dolara satın almıştı.

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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