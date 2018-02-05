Microsoft, Daha Ucuz Surface Laptop Satışa Sundu, 799$
Surface Laptop Şimdi Daha Ucuz! 799 Dolarlık Surface Laptop ! Microsoft Daha Ucuz Surface Laptop Satışa Sundu, 799$.Microsoft bugün, Surface Laptop ve Surface Book 2'nin daha ucuz seçeneklerini sunarak, her iki güçlü ürünü ekonomik olarak biraz daha erişilebilir hale getirdi.
Surface Laptop Şimdi Daha Ucuz! 799 Dolarlık Surface Laptop !
Microsoft Daha Ucuz Surface Laptop Satışa Sundu, 799$.
Microsoft bugün, Surface Laptop ve Surface Book 2'nin daha ucuz seçeneklerini sunarak, her iki güçlü ürünü ekonomik olarak biraz daha erişilebilir hale getirdi.
Daha Ucuz Surface Laptop Ne Kadar İyi?
Surface Laptop bilgisayarı şu anda 799 Dolara satın alabilirsiniz. Giriş seviyesi donanım yapılandırmasına sahip cihazda; Intel Core M3,4GB Ram ve 128 GB depolama alanı yer alıyor. Cihaz varsayılan olarak Windows 10 S işletim sistemi ile birlikte geliyor.
Windows 10 Pro'ya yükseltme ve geleneksel uygulamaları performanslı kullanma konusunda size belki aradığınızı tam olarak sunamayabilir. Ancak bir önceki 999$'lık giriş seviyesi modelinde olan harika ve şık tasarıma sahip oluyorsunuz.
Daha Ucuz Surface Book Özellikleri
Display
13.5-inch Pixel Sense display
10 point multi-touch
Display Resolution
2256 x 1504, at 201ppi
Aspect Ratio: 3: 2
Software
Windows 10 S
Processor
Intel Core m3-7Y30 Processor
Storage
128GB
Memory
4GB
Graphics
Intel HD graphics 615
Rear Camera
None
Front Camera
720p
Windows Hello face-authentication
Speakers
Omnisonic Speakers with Dolby Audio Premium
Ports
One full-size USB 3.0, Mini DisplayPort, Headset jack, Surface Connect
Sensors
Ambient light sensor
Security
TPM chip for enterprise security
Weight
2.76 lbs
Dimensions
12.13 inches x 8.78 inches x 0.57 inches
Surface Book 2'de daha ucuz!
Surface Book 2 içinde indirimli bir fiyat etiketi sunuluyor. Şimdi bir Core i5 (7. nesil), 8GB RAM ve 128 GB depolama alanı için 1199 $ 'dan başlıyor. Yani fiyattan kazanacaz derken bunlar sizi ne derece memnun eder tam bilemiyorum. Ancak daha ucuz alternatiflerinde sunulmuş olması güzel denebilir.
İndirimli fiyatlarla Microsoft Mağazalarında satışlar var.
Windows Central
http://www.teknotalk.com/microsoft-daha-ucuz-surface-laptop-799-dolar-62125/