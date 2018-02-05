Surface Laptop Şimdi Daha Ucuz! 799 Dolarlık Surface Laptop !



Microsoft Daha Ucuz Surface Laptop Satışa Sundu, 799$.

Microsoft bugün, Surface Laptop ve Surface Book 2'nin daha ucuz seçeneklerini sunarak, her iki güçlü ürünü ekonomik olarak biraz daha erişilebilir hale getirdi.

Daha Ucuz Surface Laptop Ne Kadar İyi?



Surface Laptop bilgisayarı şu anda 799 Dolara satın alabilirsiniz. Giriş seviyesi donanım yapılandırmasına sahip cihazda; Intel Core M3,4GB Ram ve 128 GB depolama alanı yer alıyor. Cihaz varsayılan olarak Windows 10 S işletim sistemi ile birlikte geliyor.

Windows 10 Pro'ya yükseltme ve geleneksel uygulamaları performanslı kullanma konusunda size belki aradığınızı tam olarak sunamayabilir. Ancak bir önceki 999$'lık giriş seviyesi modelinde olan harika ve şık tasarıma sahip oluyorsunuz.

Daha Ucuz Surface Book Özellikleri

Display

13.5-inch Pixel Sense display

10 point multi-touch

Display Resolution

2256 x 1504, at 201ppi

Aspect Ratio: 3: 2

Software

Windows 10 S

Processor

Intel Core m3-7Y30 Processor

Storage

128GB

Memory

4GB

Graphics

Intel HD graphics 615

Rear Camera

None

Front Camera

720p

Windows Hello face-authentication

Speakers

Omnisonic Speakers with Dolby Audio Premium

Ports

One full-size USB 3.0, Mini DisplayPort, Headset jack, Surface Connect

Sensors

Ambient light sensor

Security

TPM chip for enterprise security

Weight

2.76 lbs

Dimensions

12.13 inches x 8.78 inches x 0.57 inches

Surface Book 2'de daha ucuz!



Surface Book 2 içinde indirimli bir fiyat etiketi sunuluyor. Şimdi bir Core i5 (7. nesil), 8GB RAM ve 128 GB depolama alanı için 1199 $ 'dan başlıyor. Yani fiyattan kazanacaz derken bunlar sizi ne derece memnun eder tam bilemiyorum. Ancak daha ucuz alternatiflerinde sunulmuş olması güzel denebilir.

İndirimli fiyatlarla Microsoft Mağazalarında satışlar var.

Windows Central

http://www.teknotalk.com/microsoft-daha-ucuz-surface-laptop-799-dolar-62125/