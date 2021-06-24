Microsoft, Cyberpunk 2077 satın alımları için uyarıda bulundu!
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Microsoft, Cyberpunk 2077 satın alımları için uyarıda bulundu!

Microsoft, Cyberpunk 2077 satın alımları için uyarıda bulundu!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Microsoft, Aralık ayında düzenlenen Cyberpunk 2077 lansmanından bir hafta sonra oyunu iade etmek kullanıcılarının paralarını hesaplarına aktarmıştı. Microsoft, oyunun iade talepleri hakkında yeni bir açıklama yaptı. Microsoft, artık Cyberpunk 2077'nin satın alımlarında para iadesini yapmayacak mı? İşte detaylar!

2020 yılının sonunda piyasaya sürülen Cyberpunk 2077, özellikle oyuncular tarafından oyunda bulunan hatalar nedeniyle tartışmaların odak noktasında yer alıyordu. Bazı kaynaklara göre pandeminin getirdiği büyük etkiler başarılı bir test süreci yürütülemediğini ve hataların bu nedenle oluştuğunu söylemişti. CD Projekt Red hayatın biraz normaleşmesinin ardından Cyberpunk 2077'ye her geçen gün yenilik getirmeye devam ediyor.

Microsoft, Cyberpunk 2077'nin Aralık ayında düzenlenen lansmanından sadece bir hafta sonra mağazası üzerinden oyunu satın alanlara yönelik para iadesi sunmaya başladı. Oyunseverleri sevindiren bu haberin devamında, bir sonraki duyuruya kadar para iadelerinin kullanıcılara sağlanacağını duyurmuştu.

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Microsoft'un 6 aydır devam eden para iade politikası için beklenen açıklama yapıldı. Bundan böyle 6 Temmuz tarihinden itibaren Microsoft, Cyberpunk 2077 için iadeleri için standart geri ödeme politikasına geçiş yapıyor. Bu tarihten itibaren oyunu satın alan kullanıcılar iade talebinde bulunabilir, ancak iade talebi üzerine son kararı Microsoft verecek.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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