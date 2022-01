Microsoft, Çin yeni yılına özel Xbox Series S kaplamasını tanıttı

Resmi Xbox Wire gönderisinde Xbox, Çin'in 12 hayvanlı takvimine özel oluşturulan Xbox Series S kaplaması oluşturulduğu bildirildi. Çin, toplamda 12 hayvanın bulunduğu takvimde her yıl bir hayvanı temsil etmektedir ve 12 yıl sonunda takvim tekrarlanmaktadır. Geçtiğimiz sene Öküz yılı olan Çin'de bu sene Kaplan yılı kutlanmaktadır.

Xbox'ın paylaştığı bir gönderide, Çin yeni yılı ve Kaplan Yılını kutlamak amacıyla Xbox, çalışmalarından ikonik bir karakterden esinlenerek Çinli çizgi film sanatçısı Bu2ma ile 15 adet Xbox Series S konsolu ve Xbox kablosuz oyun kumandası tasarladı.

Dünyanın dört bir yanındaki hayranlar kutlamaya katılabilir ve resmi çekiliş tweetini retweetleyerek özel seti kazanma şansını yakalayabilirler. Çin'deki Xbox hayranları, 25 Ocak'tan itibaren Wechat ve bili'deki resmi çekilişlere katılarak seti kazanma şansı elde edecekler.

Lunar New Year, new Lunar Xbox.



Follow and RT with #LunarNewYearXboxSweepstakes for a chance to win a Lunar New Year Xbox Series S bundle.



Age 18+. Ends 2/3/22. Rules: https://t.co/GfpkbWgKSo pic.twitter.com/eRNIjyhg16