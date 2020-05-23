Microsoft Canavar Gibi Bir Bilgisayar Duyurdu: Özel Amaçlar İçin Kullanılacak Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi olarak kabul edilen Microsoft canavar gibi bir bilgisayar duyurusu yaptı.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi olarak kabul edilen Microsoft canavar gibi bir bilgisayar duyurusu yaptı. Şirketin bu bilgisayarı daha çok özel amaçlar için kullanması bekleniyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara inelim.

Şirket tarafından düzenlenen Build 2020'de duyurulan süper bilgisayar, 285 işlemci çekirdeğe ve 10.000 grafik yongasına sahip. Bu rakamlar şimdiye kadar yapılmış en güçlü bilgisayara işaret ediyor. Elbette bu tür güçlü bilgisayarlar evde GTA 5 oynamak için üretilmiyor. Son derece kapsamlı veriler isteyen işlerde kullanılıyor.

Microsoft süper güçlü bilgisayarları nerelerde kullanılacak?

Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre, üretimi yapılacak süper güçlü bilgisayarlar daha çok iklim değişikliğini hesaplamak, salgın hastalıklarla mücadele ve büyük verilerin hesaplanması gibi alanlarda kullanacak. Böylece standart bilgisayarlarla çok uzun sürecek işlemler kısaltılabiliyor.

Üretilmesi düşünülen süper bilgisayarlar ile ilgili ayrıntılar sadece bunlardan ibaret değil. Microsoft ve OpenAI güçlerini birleştirerek buralarda yapay zekanın kullanılmasını sağlayacak. Yapay zeka teknolojilerinde derin öğrenme büyük bir yer kaplıyor. Firma bu yeni Teknoloji sayesinde süper bilgisayarların aynı zamanda kendiliğinden öğrenme yeteneğine sahip olmasını da bekliyor.

Microsoft OpenAI firmasına yaklaşık olarak 1 milyar dolar yatırım yaptı. Muhtemelen uzun bir süre beraber çalışacaklar ve süper bilgisayarlar derin öğrenme teknolojisi ile yeni bir boyut kazanacak. Sizce Microsoft süper bilgisayarları geleceği nasıl etkileyecek? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.