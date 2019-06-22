Microsoft, Çalışanlarının Slack Uygulamasını Kullanmasını Yasakladı

GeekWire isimli internet sitesi, Microsoft'un çalışanlarının Slack kullanmasını yasaklamasının yanı sıra AWS ve Google Dokümanlar'ı şirket içinde kullanmaktan vazgeçtiğini ve şirketin bir yasaklı uygulamalar listesi olduğunu bildirdi. Microsoft'un Slack uygulamasını yasaklaması, kendi Teams uygulamasına rakip olmasından kaynaklanmıyor. Microsoft, Slack uygulamasının güvenlik açıkları olduğunu belirtiyor.

Microsoft, Slack'ın yanında AWS ve Google Dokümanlar servislerinin de kullanımını kısıtlama kararı aldı ve artık çalışanların bu servisleri kullanabilmesi için bir iş gerekçesine sahip olmaları gerekiyor. Şirket, ayrıca Grammarly isimli dil uygulamasının da programın her tuş basımını izlemesi gerekçesiyle şirket içinde kullanılmasını yasakladı.

Microsoft, bu yılın başlarında Microsoft Teams uygulamasının ücretsiz versiyonunun rakibi Slack'e karşı piyasaya sundu. Bundan hemen önce de uygulamaya yeni toplantı ve arama yapabilme özelliklerini getirmişlerdi. Şirket, bu alanda Slack ile olan rekabetini sürdürüyor.