Microsoft çalışanının İzmir depremi sonrası yaptığı "hak ettiniz" paylaşımı tepkilere yol açtı

İzmir'de meydana gelen 6.6'lık deprem sonrasında sosyal medyada yapılan provokatif paylaşımlar için harekete geçildi ve bazı şahıslar tutuklandı. Microsoft'ta İsviçre operasyonunda görevli üst düzey yönetici olduğu iddia edilen Fransız Maxime Rastello'nun ise İzmir depremi sonrası yaptığı "Hak ettiniz" paylaşımı büyük tepki gördü.

Üst düzey yönetici olduğu iddia edilen Rastello, Instagram hesabında deprem sonrasında çekilen enkaz fotoğrafını paylaşarak, "hak ettiniz" ifadesini kullandı. AÇIKLAMA BEKLENİYOR Rastello'ya başta Twitter olmak üzere Reddit'ten Facebook'a kadar tüm platformlarda tepki yağdı. Microsoft Türkiye'nin resmi açıklama yapması gerektiğine dair yorumların sayısı ise hızla artıyor.