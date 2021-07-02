Microsoft Çalışanı, Hediye Kartlarıyla 10 Milyon Dolar Çaldı
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Microsoft Çalışanı, Hediye Kartlarıyla 10 Milyon Dolar Çaldı

Microsoft Çalışanı, Hediye Kartlarıyla 10 Milyon Dolar Çaldı
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Volodymyr Kvashuk isimli bir Microsoft çalışanının şirketten 10 milyon dolar çaldığı ortaya çıktı.

Volodymyr Kvashuk isimli bir Microsoft çalışanının şirketten 10 milyon dolar çaldığı ortaya çıktı. Xbox hediye kartlarını kullanarak vurgunu gerçekleştiren mühendis, kripto para kullanarak parayı kendi hesabına geçirdi.

Bloomberg'de yer alan göre Microsoft'un ödeme sistemlerini test etmek için yaptığı bir araştırma, Microsoft bünyesinde iki yılı aşkın bir süredir çalışan kişinin çok sayıda hediye kodu oluşturup ucuz fiyatla piyasaya sürdüğünü tespit etti.

Çalışan, ödeme yöntemi olarak bir kripto para birimini kullanıyordu ve Microsoft'ta çalıştığı süre boyunca hediye kodlarını satarak 10 milyon doların üzerinde bir kazanç elde etti.

2017 yılında şirkete katıldıktan kısa bir süre sonra Volodymyr Kvashuk, satın almaları test etmek için kullanılan hesaplarda bir kusur olduğunu keşfetti. Test sistemi fiziksel olarak teslim edilen ürünler için işlem yapmazken online işlemler için kod göndermeye devam edecek bir hataya sahipti.

Kvashuk ise bunu patronlarına kolayca rapor etmek yerine parmaklarının ucundaki sınırsız ücretsiz kod ile birlikte şirketi dolandırmayı tercih etti.

İlk başta, Kvashuk kendine bir avuç kod üretti ve çeşitli platformlarda 5 veya 10 dolar arasında satışa sundu ancak bu istismardan muazzam, hayat değiştiren miktarlarda para kazanma fırsatı vardı. İzini gizlemek için meslektaşlarının sahte profilleriyle birlikte kod üreten Kvashuk, işleri büyütmeyi başardı.

, hediye kartı işlemlerinde keskin bir artış fark ettikten sonra Temmuz 2019'da federal ajanların evine baskın yapmasıyla birlikte Kvashuk yakayı ele verdi.

Mahkemeye bir test yapmak için o kadar fazla kod ürettiğini iddia eden Kvashuk 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 8.3 milyon dolar tazminatı da ödemek zorunda kalacak olan mahkum, cezasının bir kısmını anavatanı Ukrayna'da çekecek.

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Kaynak: Turkmmo

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