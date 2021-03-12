Microsoft bu yaz etkinlik düzenleyeceği haberlerini doğruladı!

Microsoft'un bugün gerçekleştirdiği yayın sırasında Xbox oyun pazarlama yöneticisi Aaron Greenberg ile Bethesda global pazarlama ve iletişim yöneticisi Erik Lossi, Mikrosoft'un bu yaz etkinlik düzenleyeceği haberlerini doğruladı.

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle gerçekleşmeyen E3 etkinliğinin bu yıl dijital olması düşünülüyor. Mikrosoft, bu yıl düzenlenecek E3 etkinliğine hiç şüphesiz katılacaktır. Yayında bahsedilen etkinliğin, E3 mü yoksa ayrı bir etkinlik mi olduğu belirtilmedi.

Bugünkü canlı yayında belirtilen bir diğer konu ise, Xbox Game Pass'teki Bethesda oyunu sayısının 20'ye çıkacağı duyuruldu. Xbox Game Pass ayrıca, platformlarda bulunan oyuncular için özel oyunların geleceğini de duyurdu.