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Microsoft biyoçeşitliliği korumak için yeni bir bilgi işlem sistemi geliştirecek

Dünyadaki canlı türlerinin dörtte birinin yok olma tehlikesine karşı Microsoft, "sağlıklı toplum için sağlıklı gezegen" söylemiyle bu konuda atılacak adımları kolaylaştıracak Planetary Computer adlı bir bilgi işlem sistemi geliştireceğini açıkladı.

Microsoft biyoçeşitliliği korumak için yeni bir bilgi işlem sistemi geliştirecek
27.04.2020 13:52 | Son Güncelleme: 27.04.2020 13:52

Dünyadaki canlı türlerinin dörtte birinin yok olma tehlikesine karşı Microsoft, "sağlıklı toplum için sağlıklı gezegen" söylemiyle bu konuda atılacak adımları kolaylaştıracak Planetary Computer adlı bir bilgi işlem sistemi geliştireceğini açıkladı.

Microsoft'tan yapılan açıklamada, Planetary Computer adlı sistemin, tüm dünyadan aldığı anlık çevresel bilgileri işleyip değerli çıktılar haline getirileceği ve çevre koruma projeleri yürüten kurumların kullanımına sunulacağı belirtildi.

Açıklamada, Microsoft'un gelecek 10 yıl içinde "karbon negatif" şirket olma hedefini duyurmasının ardından henüz 3 ay geçtiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Dünya için Yapay Zeka girişimiyle şimdiye kadar 81 ülkeden 500 kurumla doğanın korunmasına yardımcı olan çalışmalar yürüten Microsoft, biyoçeşitliliğin korunması adına atılacak adımlarda kaynak olması hedefiyle yeni bir projeye imza attı." ifadelerine yer verildi.

Destek verdiği kurumlardan gelen geri bildirimlerin şirket tarafından değerlendirildiği belirtilen açıklamada, doğaya katkıda bulunan projelerde, veriye çok daha fazla erişim imkanına, makine öğrenimi araçlarına, sezgisel karar verme yeteneklerine ve diğer projelerle anlık bilgilerin paylaşılmasına ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün, sağlığımız ve refahımız için hayati öneme sahip türler, biyolojik çeşitlilik ve ekosistemler hakkında hiçbir şirketin ya da kurumun yeterli güncel bir bilgisi bulunmuyor. Tüm dünyadaki yeşil alanların, tarlaların ve su alanlarının kesin olarak nerede olduğunu, ne zaman hangi miktarda azaldığını takip etmek ve güncel olarak bu bilgilere sahip olmak muazzam bir hesaplama yeteneği gerektiriyor. Diğer yandan, hangi ekosistemlerin biyolojik türlere ev sahipliği yaptığını, bu ekosistemlerin neden tahrip olduğunu, bazı türlerin yok olma noktasına geldiğini de tam anlamıyla bilemiyoruz."

Azure ile gelen bilgi işlem gücü

Ölçüm yapılamayan sorunların çözülemeyeceği vurgulanan açıklamada, Microsoft'un çevre bilimi ve bilgisayar bilimini birleştirerek Planetary Computer adıyla dev bir bilgi işlem sistemi geliştirmek için çalışmaları başlattığı bildirildi.

Açıklamada, bilgi işlem sistemine ilişkin şunlar kaydedildi:

"Çevresel sürdürülebilirlik için veri analizi, hesaplama, algoritmalar, uygulama programlama arabirimleri ve son kullanıcı uygulamaları gibi bilgi çağı mimarileri kullanacak olan sistem, dünyanın her köşesinden anlık çevresel bilgiler toplayacak. Bu canlı bilgiler depolanacak, işlenecek ve analiz edilip ihtiyaç duyan kurumlara sunulacak.

Microsoft, akıllı bulut platformu Azure'un bilgi işlem gücünden faydalanarak attığı bu adım doğrultusunda küresel biyoçeşitliliği korumak adına 4 hedef belirledi. Bunlar, Planetary Computer ile veri ve dijital teknolojileri devreye almak. Ekosistemin korunması adına iş ortaklarını ve müşterileri güçlendirmek, çevresel konularda kamu politikalarının belirlenmesine destek vermek ve son olarak, şirketin bugüne kadar kullandığı arazilerden daha fazlasını 2025 yılına kadar koruma altına almak."

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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