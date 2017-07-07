Microsoft Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracak

Microsoft'un büyük bölümü ABD dışındaki operasyonlarda yer alan binlerce kişiyi işten çıkarmayı planladığı iddia edildi.

Microsoft Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracak

Microsoft'un büyük bölümü ABD dışındaki operasyonlarda yer alan binlerce kişiyi işten çıkarmayı planladığı iddia edildi.

Kaynak: Dunya.com