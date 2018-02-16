Microsoft Andromeda "Göründü"

Geçtiğimiz birkaç ay içerisinde Microsoft'un yaptığı birden çok patent başvurusu Surface Phone, ya da diğer adıyla Andromeda cihazına işaret ediyordu. Son birkaç haftaya gelecek olursak, tahminler bu cihazın gerçek olmayacağı yönündeydi. Ancak geçtiğimiz ay Microsoft Research'ın Asya kanadı Andromeda'nın varlığını resmen kanıtladı.

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O günden beri söylentiler giderek kabarıyordu, hatta bir çok kaynak cihazın prototip aşamasında olduğuna inanıyordu. Şimdiyse, en güncel Windows 10 SDK yapısı içerisinde Andromeda'nın liste girişi bulundu.

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Liste girişinde 'Product_Andromeda' yazıyor olması cihazın varlığını kanıtlasa da, Andromeda hakkında başka hiçbir bilgi ortaya çıkmadı. Tahminler cihazın Windows Core OS ile çalışacağını ve ARM işlemcilerden gücünü alacağını söylüyor. Andromeda'nın sahip olduğu tahmin edilen en ilginç özellik ise katlanabilir çift ekran sistemi.

Andromeda'nın bu yıl duyurulması bekleniyor, ancak telefon bile olmadığı tahmin edilen bu eşsiz cihaz hakkında bilinen hiçbir bilgi resmi açıklamalara dayanmıyor.