MicroProse Soccer Steam'de oyuncularla buluştu! MicroProse Soccer sistem gereksinimleri

1988 senesinde Commandore 64 için piyasaya sürülen Sensible Software'ın futbol oyunu olan MicroProse Soccer an itibarıyla Steam'de yayınlanmış durumda. Büyük merak toplayan MicroProse Soccer'ın fiyatı da indirimli olarak Steam'de yer aldı.

MICROPROSE SOCCER FİYATI



12 Mart'a kadar % 33 indirimle 9,04 TL olarak oyunseverlere sunulan klasik futbol oyunu oyuncular ile Steam'de buluşmuş durumda.

PC Gamer'ın aktardıklarına göre DOSBox üzerinden çalışan MS-DOS versiyonu ve oyunun en iyi versiyonu değil. Bunun yanı sıra yinede oyun izleyiciler için iyi bir nostalji olabilir.

Microprose oyunu dışında Joe & Mac - Caveman Ninja, Gate of Doom, Fast Break, SRD: Super Real Darwin ve daha pek çok nostaljik oyun retro ve Steam üzerinde ulaşılabilir konumunda.

MICROPROSE SOCCER SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7 veya üstü

– İşlemci: Pentium 4 veya üstü

– Bellek: 256MB RAM

– Ekran Kartı: WDDM 1.0 veya daha yüksek sürücülü DirectX 9 grafik cihazı

– DirectX: Sürüm 9.0c

– Depolama: 76 MB kullanılabilir alan