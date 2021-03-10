MicroProse Soccer Steam'de oyuncularla buluştu! MicroProse Soccer sistem gereksinimleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

MicroProse Soccer Steam'de oyuncularla buluştu! MicroProse Soccer sistem gereksinimleri

10.03.2021 09:04 | Son Güncelleme: 10.03.2021 09:07
MicroProse Soccer Steam'de oyuncularla buluştu! MicroProse Soccer sistem gereksinimleri

Ziggurat Interactıve, klasik oyun deneyimlerini modern plaftormlara getirerek oyuncuları eskilere götürerek onlara nostalji deneyimlerini geliştirmelerini sağlıyor. MicroProse Soccer fiyatı da belirlendi!

1988 senesinde Commandore 64 için piyasaya sürülen Sensible Software'ın futbol oyunu olan MicroProse Soccer an itibarıyla Steam'de yayınlanmış durumda. Büyük merak toplayan MicroProse Soccer'ın fiyatı da indirimli olarak Steam'de yer aldı.

MICROPROSE SOCCER FİYATI

12 Mart'a kadar % 33 indirimle 9,04 TL olarak oyunseverlere sunulan klasik futbol oyunu oyuncular ile Steam'de buluşmuş durumda.

PC Gamer'ın aktardıklarına göre DOSBox üzerinden çalışan MS-DOS versiyonu ve oyunun en iyi versiyonu değil. Bunun yanı sıra yinede oyun izleyiciler için iyi bir nostalji olabilir.

Microprose oyunu dışında Joe & Mac - Caveman Ninja, Gate of Doom, Fast Break, SRD: Super Real Darwin ve daha pek çok nostaljik oyun retro ve Steam üzerinde ulaşılabilir konumunda.

MICROPROSE SOCCER SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7 veya üstü

– İşlemci: Pentium 4 veya üstü

– Bellek: 256MB RAM

– Ekran Kartı: WDDM 1.0 veya daha yüksek sürücülü DirectX 9 grafik cihazı

– DirectX: Sürüm 9.0c

– Depolama: 76 MB kullanılabilir alan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Prens Harry Hülya Avşar Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Mustafa Er Caner Erkin Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mehmet Nuri Pervin Buldan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MicroProse Soccer Steam'de oyuncularla buluştu! MicroProse Soccer sistem gereksinimleri - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 09:12:03. #1.15#
title