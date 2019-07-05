Micro Focus "Bilişim 500" listesine kategori liderliğiyle girdi

Dünya genelinde 50 ülkede 18 bin çalışanı bulunan, 40 binden fazla müşteriye hizmet sunan kurumsal yazılım devi Micro Focus, bu yıl 20. kez Türkiye'nin bilişim alanında en büyük şirketlerini belirleyen Bilişim 500 listesinde 93. sırada yer aldı. Micro Focus ayrıca 3 Yaşından Küçük Genç Şirketler kategorisinde lider olarak konumlandı.

Şirketlerin mevcut IT altyapılarını dijital altyapılarla birlikte kullanmaya olank tanıyan çevik projelerle gündeme gelen Micro Focus, portföyünde yer alan DevOps, IT operasyonları, bulut, güvenlik, bilgi yönetimi ve açık kaynak çözümleriyle dijital dönüşümün dinamosu oluyor. Bilişim 500'de alınan liderliği değerlendiren Micro Focus Türkiye Yunanistan Genel Müdürü Deniz Kırca, "Türkiye teknolojiyle barışık, yüzünü dijitale dönmüş bir ülke. Micro Focus olarak pazara girdiğimizden bu yana güçlü hedefler gözeterek çalıştık. Bilişim 500 gibi prestijli bir listede yer almak ve kategori lideri olmak, bu özverili çalışmanın ve pazara duyduğumuz güvenin simgesi oldu." diye konuştu.

Kaynak: Bültenler