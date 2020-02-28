Miçotakis: "Yunanistan sınırda hiçbir kaçak geçişe tahammül göstermeyecek"
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Miçotakis: "Yunanistan sınırda hiçbir kaçak geçişe tahammül göstermeyecek"

Türkiye'nin Avrupa sınır kapılarını açması üzerine Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, "Yunanistan sınırda hiçbir kaçak geçişe tahammül göstermeyecek" dedi.

28.02.2020 19:30 | Son Güncelleme: 28.02.2020 19:30
Miçotakis:

'nin sınır kapılarını açması üzerine Başbakanı , "Yunanistan sınırda hiçbir kaçak geçişe tahammül göstermeyecek" dedi.

Türkiye'nin Avrupa sınır kapılarını açması üzerine yaşanan hareketlilik sürüyor. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis konuya ilişkin yaptığı açıklamada, güvenlik tedbirlerinin artırılacağını ve geçişe izin verilmeyeceğini vurguladı. Miçotakis sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Türk-Yunan sınırında Yunanistan'a geçmeye çalışan gruplar toplandı. Şunu net bir şekilde belirtmem gerekmekte. Yunanistan sınırda hiçbir kaçak geçişe tahammül göstermeyecek ve sınırdaki güvenliği arttırıyoruz. Yunanistan'ın Suriye'deki olaylarla sorumluluğu yok ve başkalarının almış olduğu kararların sonuçlarına katlanmayacak" ifadelerini kullandı.

(Manol Kostidis/İHA)

Kaynak: İHA

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