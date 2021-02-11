Miçotakis'ten Erdoğan'a yanıt: Gerginliği tırmandıracak üsluplara gerek yok

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik son açıklamalarının "öfkeyle söylenmiş sözler olduğuna" inandığını ve gerginliği tırmandıracak üsluplara gerek olmadığını söyledi.

Erdoğan'ın söylediklerinin çevirisini gördüğünü belirten Miçotakis, "Siyasi deneyimler halkın öfke ile konuşanların yanında olmadığını göstermiştir" dedi.

Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Miçotakis'e "haddini bil" dedi ve "Bak sen bazı dağlara güveniyorsun o güvendiğin dağlara kar yağdı, hiçbirinden fayda gelmez. Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın" diye konuştu.

Kathimerini gazetesinin sorularını yanıtlayan Miçotakis, Erdoğan'ın "deli Türkler" şeklinde söyleminin yeni olmadığını, daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a da benzer söylemlerde bulunduğunu belirtti.

Miçotakis, "Bunlar bizi hiç bir yere götürmez. Gerginliği tırmandıracak üsluplara gerek yok. Yunanistan tehdit kabul etmez, kimse tarafından tehdit edilmez. Müttefikleri; caydırıcı gücü vardır. Öfke üzerine söylenmiş anlık sözlerdir. Sayın Erdoğan ile aramızdaki görüşme için şu anda gerekli ortamın bulunduğundan emin değilim. Ancak bir gün gelecek elbet görüşeceğiz" diye konuştu.

İki ülke arasında beş yıl sonra yeniden başlatılan istikşafi görüşmelere de değinen Yunan Başbakan, görüşmelerde Türkiye ile deniz yetki alanlarının belirlenmesi konusunda uzlaşmayı hedeflediklerini, bunu sağlayamamaları halinde ise uluslararası mahkemelere gitmeyi önerdiklerini aktardı.

'Türkiye konusunda bardağın yarısını dolu görüyorum'

Miçotakis, son dönemde Ege ve Doğu Akdeniz'de gerginlik yaşanmadığını ancak bu sakin ortamda bile görüşmelerden sonuç çıkma garantisi olmadığı garantisi olmadığını belirtti.

Önemli olanın görüşmelerin devam etmesi olduğunu vurgulayan Miçotakis, "Türkiye'nin bazı kırmızı çizgileri geçmesi halinde bunun maliyeti olacağını iyi biliyor. Buna rağmen, Türkiye ilişkilerde bardağın yarısını dolu görüyorum" dedi.

Miçotakis, Almanya'nın iki ülke arasında arabuluculuk yapma gayretlerine değin bir soruyu ise "Almanya Başbakanı Angela Merkel ile samimi ilişkilerimiz var. Yardımcı olmaya çalıştı. Ama, bunun üçüncü ülkelerin işi olmadığı ortaya çıktı. Biz kendi anlaşmazlıklarımızı kendimiz çözeriz" yanıtını verdi.

Yunanistan Başbakanı, geçtiğimiz yıl Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginlikler sırasında savaşa çok yaklaşılıp yaklaşılmadığına dair soruya yanıtında "Çok gergin anlar yaşandı. Kırmızı alarma geçildiği anlar da oldu. Ama savaşa yaklaşılmadı. Her iki taraf da, tehlikeli anlarda gerilemeyi bildi" ifadelerini kullandı.

Miçotakis, Kıbrıs konusunda da Birleşmiş Milletler'in daveti üzerine yapılacak beşli toplantıda "Kıbrıs sorunun çözümünü öngören BM güvenlik konseyinin kararları doğrultusunda hareket edileceğini; iki devlet formülünün kabul görmediğini" söyledi.

Miçotakis, "BM'nin çözüm için çizdiği iki kesimli; çift yönetimli tek devlet çerçevesi içinde bölgesel özerklik için taraflar arasında müzakere edilebilir" dedi.