Miçotakis: Herhangi bir Türk tahriği cevabını alacak

Miçotakis: Herhangi bir Türk tahriği cevabını alacak

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye'yi sözde 'Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını ihlal etmekle suçlayarak, "herhangi bir Türk tahriği cevabını alacak" dedi.

Miçotakis: Herhangi bir Türk tahriği cevabını alacak

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye'yi sözde 'Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını ihlal etmekle suçlayarak, "herhangi bir Türk tahriği cevabını alacak" dedi.
Miçotakis, "Türkiye'ye tepki Kıbrıs (Güney) ve Yunanistan'ın işbirliği ile sınırlı değil. Bu AB'yi de ilgilendiriyor. Bu mesele sadece bir üye ülkesinin egemenlik haklarının değil AB'nin kendi enerji politikaları ile de ilgilidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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