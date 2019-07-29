Miçotakis Herhangi bir Türk tahriği cevabını alacak

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye'yi sözde 'Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını ihlal etmekle suçlayarak, 'herhangi bir Türk tahriği cevabını alacak' dedi.

Miçotakis, 'Türkiye'ye tepki Kıbrıs (Güney) ve Yunanistan'ın işbirliği ile sınırlı değil. Bu AB'yi de ilgilendiriyor. Bu mesele sadece bir üye ülkesinin egemenlik haklarının değil AB'nin kendi enerji politikaları ile de ilgilidir' ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA