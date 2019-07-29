Miçotakis: Herhangi bir Türk tahriği cevabını alacak
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye'yi sözde 'Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını ihlal etmekle suçlayarak, "herhangi bir Türk tahriği cevabını alacak" dedi.
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye'yi sözde 'Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını ihlal etmekle suçlayarak, "herhangi bir Türk tahriği cevabını alacak" dedi.
Miçotakis, "Türkiye'ye tepki Kıbrıs (Güney) ve Yunanistan'ın işbirliği ile sınırlı değil. Bu AB'yi de ilgilendiriyor. Bu mesele sadece bir üye ülkesinin egemenlik haklarının değil AB'nin kendi enerji politikaları ile de ilgilidir" ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA
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