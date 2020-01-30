Miçotakis, Fransa'nın Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı donanma teklifini 'memnuniyetle karşıladı'
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Fransa'nın Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı Yunanistan'ı desteklemek için savaş gemileri gönderme teklifini "memnuniyetle karşıladı".
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Fransa'nın Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı Yunanistan'ı desteklemek için savaş gemileri gönderme teklifini "memnuniyetle karşıladı".
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri ve Libya ile yaptığı deniz yetki alanı mutabakatı Ankara ve Atina arasındaki gerilimi artırırken, Miçotakis gönderilecek gemileri "barışın garantörü" olarak nitelendirdi. Euronews.com'da Görüntüle