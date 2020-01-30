Miçotakis, Fransa'nın Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı donanma teklifini 'memnuniyetle karşıladı'

30.01.2020 09:18 | Son Güncelleme: 30.01.2020 09:18

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Fransa'nın Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı Yunanistan'ı desteklemek için savaş gemileri gönderme teklifini "memnuniyetle karşıladı".



Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri ve Libya ile yaptığı deniz yetki alanı mutabakatı Ankara ve Atina arasındaki gerilimi artırırken, Miçotakis gönderilecek gemileri "barışın garantörü" olarak nitelendirdi. Euronews.com'da Görüntüle