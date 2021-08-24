Miçotakis: Erdoğan'la mutabık kaldık, Afganistan'dan göçün sınırlandırılması ortak çıkarımız
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Miçotakis: Erdoğan'la mutabık kaldık, Afganistan'dan göçün sınırlandırılması ortak çıkarımız

Miçotakis: Erdoğan'la mutabık kaldık, Afganistan'dan göçün sınırlandırılması ortak çıkarımız
BBC - Haberler | Dünya

Atina'da Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Roberta Metsola ile görüşen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Erdoğan ile göç akınının, mümkün mertebe Afganistan'a yakın olan ülkelerde sınırlı kalmasının güvence altına alınması konusunda ortak çıkarlarımız olduğunda mutabık...

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'dan olası bir göç akınının sınırlandırılmasının iki ülkenin de çıkarına olacağı konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

Atina'da Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Roberta Metsola ile görüşen Miçsotakis, Yunanistan'ın, olası bir Afgan göçü akınına karşı gerekli tüm önlemleri aldığını ve alınmaya devam edeceğini söyledi.

Ülkesinin sınırlarının Avrupa Birliği'nin (AB) sınırları olduğunu hatırlatan Miçotakis, "alınan ve alınacak önlemlerin insan haklarına saygı çerçevesinde olacağına" dikkat çekti, "Göç akınını geçmişte önlediğimiz gibi şimdi de önlemeye hazırız" dedi.

Erdoğan ve Miçotakis, Cuma günü bir telefon görüşmesi yapmışlardı.

Erdoğan görüşmede, göç konusunda işbirliğinin karşılıklı anlayış ve çıkarlara dayalı olarak ilerletilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

AB'den yükümlülüklerini samimi şekilde yerine getirmesini beklediklerini belirten Erdoğan, Türkiye'yi "güvenli üçüncü ülke" ilan etmenin uluslararası yükümlülükleri ortadan kaldırmadığını, bu konuda samimi bir işbirliği sergilenmesini beklediklerini ifade etmişti.

'AB, Afganistan'a yakın ülkelere destek vermeli'

AB'nin de Afganistan'a yakın ülkelere destek vermesi gerektiğini vurgulayan Miçotakis ise "Böylece göç akınının Avrupa'ya yansıması bir ölçüde önlenmiş olur" diye konuştu.

Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Metsola ise Yunanistan'ın olası göç akınlarına karşı aldığı önlemleri yerinde gözlemlediğini söyledi.

Önlemlerden duydukları memnuniyeti dile getiren Metsola, "Avrupa Parlamentosu'nun mesajı, AB'nin bir bütün olarak Avrupa'nın sorumluluğunu üstlenen Yunanistan gibi ülkelere verdiği desteğin tam olduğu yönündedir" dedi.

Metsola: AB göç sözleşmesinin onaylanması için çalışıyor

AB'nin göçmenler konusunda hazırladığı "göç sözleşmesinin" bir an önce onaylanmasına çalışıldığını vurglayan Metsola, "Bu sözleşmenin, hem AB sınırlarının korunması; hem de AB ülkeleri arasında somut dayanışma ve AB içindeki çeşitli görüş ayrılıklarının daha sağlıklı bir biçimde giderilmesi için büyük önemi vardır" ifadelerini kullandı.

Metsola, "Afganistan'ı terk etmek isteyen ve büyük bir trajedi yaşayan Afganların çevre ülkeler tarafından korunmaya alınmaları için uluslararası toplum ve BM'yle işbirliği gerek" dedi.

BBC
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Miçotakis: Erdoğan'la mutabık kaldık, Afganistan'dan göçün sınırlandırılması ortak çıkarımız - Haberler
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