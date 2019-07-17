Balıkesir'in Gönen ilçesinde bulunan Tahirova Çiftliği'nde miçoların yaz eğitimleri başladı.

Gönen Tahirova çiftliğinde misafir olan mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik yaz eğitimleri, Balıkesir Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle başladı. Bu yıl eğitimlerin ilk haftasında, 4-14 yaş aralığındaki 95 çocuğa, İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle genel sağlık ve aşı taraması da yapıldı.

Tahirova Çiftliği, MİÇO (Misafir İşçi Çocukları) Projesi ile mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına kesintisiz eğitim veren ilk tarım şirketi olmaya devam ediyor. MİÇO Projesi için Gönen Tahirova çiftliğinde okul kuran firma, Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 6 öğretmen ile 95 çocuğa; müzik, resim, Türkçe, beden eğitimi, halk oyunları, tiyatro ve el sanatları gibi alanlarda eğitim verecek. Çocukların kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefleyen bu eğitimler, Ağustos ayı sonuna kadar devam edecek.

Eğitimlerin ilk haftasında ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile çocuklara genel sağlık taraması yapıldı, eksik aşısı olan çocuklar tespit edildi ve ailelere çocuk bakımı ve aşılarla ilgili eğitimler de düzenlendi. Sağlık kontrollerinin ardından diş fırçası ve diş macunu hediye edilen MİÇO'lara Türkiye'nin önde gelen tekstil markaları işbirliği ile kıyafet desteği de sağlandı.

Bu yıl Balıkesir ve Çanakkale'de 221 çocuğa ulaşmayı hedefliyor

2015 yılında başlayan MİÇO Projesi ile Gönen Tahirova ve Çanakkale Kumkale'de kurulan okullarda bugüne kadar 655 çocuğa eğitim verilerek, kişisel gelişimlerine destek sağladı. Bu yıl da yaz boyunca düzenlenecek eğitimlerle, Balıkesir'de 95, Çanakkale'de 126 olmak üzere toplam 221 çocuğa ulaşılması hedefleniyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA