Miço Mehmet döndü mü?

Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde Miço Mehmet sürprizi yaşanıyor. Son bölümde yaşanan diyaloglar sonrası vatandaşlar Miço Mehmet döndü mü, sorusunun yanıtını merak etti. Peki, Miço Mehmet döndü mü? İşte, detaylar…

Kırmızı Oda'nın 21 Mayıs akşamı ekrana gelen yeni bölümünde Miço Mehmet'le ilgili yaşanan diyaloglar gündem oldu. Konu hakkında Miço Mehmet döndü mü, sorusunun yanıtı merak edildi. Peki, Miço Mehmet döndü mü? Miço Mehmet Kırmızı Oda'ya tekrar katıldı mı? İşte, haberler.com farkıyla detaylar...

MİÇO MEHMET DÖNDÜ MÜ?

Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde Sadi ve arkadaşı arasında yaşanan diyalog dikkatleri çekti. Sadi'nin adamı Mehmet diye birisinin geldiğini söylüyor. Sadi ise hangi Mehmet deyince Adamı, Miço Mehmet diyerek cevap veriyor.