'Miço', Bolu emniyetinin maskotu oldu
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'Miço', Bolu emniyetinin maskotu oldu

'Miço', Bolu emniyetinin maskotu oldu
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

BOLU Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Sadettin Aksoy, 2 yıl önce yaralı bulduğu ve 'Miço' ismini verdiği kediyi bir an olsun yanından ayırmıyor.

BOLU Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Sadettin Aksoy, 2 yıl önce yaralı bulduğu ve 'Miço' ismini verdiği kediyi bir an olsun yanından ayırmıyor. Personel ise 'Miço' ile yakından ilgileniyor. 

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü görevinden 4 yıl sonra son kararname ile Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Sadettin Aksoy, 5 kedi ve 1 köpek besliyor. Aksoy, 2 yıl önce yaralı bulduğu ve sahiplendiği kedisi 'Miço'yu ise bir an olsun yanından ayırmıyor. Çankırı'dayken makam odasında beslediği 2 yaşındaki 'Miço'yu Bolu'ya da getiren Aksoy, akşam giderken evine götürüyor. Personel de 'Miço' ile yakından ilgileniyor. 


'Miço', Bolu emniyetinin maskotu oldu
'Miço', Bolu emniyetinin maskotu oldu
'Miço', Bolu emniyetinin maskotu oldu
'Miço', Bolu emniyetinin maskotu oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

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