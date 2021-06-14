Mickey Levy kimdir? Mickey Levy aslen nereli?
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Mickey Levy kimdir? Mickey Levy aslen nereli?

Mickey Levy kimdir? Mickey Levy aslen nereli?
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İsrail'de tamamlanan seçimlerin ardından Netenyahu, görevden düştü. Netanyahu'nun başbakanlığının sona ermesinin ardından çok sayıda kutlama gerçekleştirildi. İsrail Parlamentosu'nda yapılan oylamanın ardından ise yeni Meclis Başkanı belirlendi. Bu kapsamda Mickey Levy kimdir? Mickey Levy aslen nereli? sorularının yanıtları merak edildi.

İsrail'de Meclis Başkanlığına seçilen Mickey Levy hakkındaMickey Levy kimdir? Mickey Levy aslen nereli? sorularının yanıtları merak edildi. Verdiği bir röportajda kürt asıl olduğunu söyleyen Mickey Levy hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. Sosyal medyada Cizreli Mickey Levy olarak gündeme gelen Mickey Levy hayatı ve biyografisi...

MICKEY LEVY KİMDİR?

İsrail Parlamentosu'nda yapılan oylamada, Yamina Partisi lideri Naftali Bennett ve Yesh Atid Partisi lideri Yair Lapid öncülüğündeki koalisyon hükümeti güvenoyu aldı.

şu anda Yesh Atid adına Knesset üyesi ve Knesset Sözcüsü olarak görev yapan İsrailli bir politikacı . 2013-2014 yılları arasında Maliye Bakan Yardımcısı olarak görev yaptı. Siyasete atılmadan önce polis memuruydu.

Yoklama sonucunda muhalefet partilerinin oluşturduğu koalisyonun Meclis'ten güvenoyu almasıyla birlikte 12 yıllık Binyamin Netanyahu dönemi resmen sona erdi.

Netanyahu karşıtı partilerin desteklediği Cizreli Mickey Levy, yeni Meclis Başkanı oldu.

Yapılan oylamada 120 milletvekilinden 67'sinin desteğini alan Levy, yeni Meclis Başkanı olarak seçildi, Margi ise 52 oyda kaldı.

MİCKEY LEVY ASLEN NERELİ?

Levy, 2015 yılında verdiği bir röportajda, "Kürt'üm ve Kürt olmaktan gurur duyuyorum. Annem ve babam Kürt. Cizreli atalarım. Eskiden evde hep Kürtçe konuşurduk." demiştir.

Evli ve 4 çocuk babası olan Mickey Levy, 1951 yılında ailesinin göç ettiği Kudüs'te dünyaya geldi.

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