Mick Schumacher Formula 2'de şampiyon oldu
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Mick Schumacher Formula 2'de şampiyon oldu

06.12.2020 18:33 | Son Güncelleme: 06.12.2020 18:37
Mick Schumacher Formula 2'de şampiyon oldu

Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher, Formula 2'de şampiyon oldu.

Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher, Formula 2'de şampiyon oldu. Şampiyon pilot gelecek sene Haas takımıyla F1'de boy gösterecek.

Formula 2 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. ve son yarışı Sakhir Grand Prix'si, Uluslararası Bahreyn Pisti'nde gerçekleştirildi. Yarışı Carlin ekibinden Jehan Daruvala birinci tamamladı. Prema Powerteam'in Alman pilotu Mick Schumacher ise yarışı 18. sırada bitirdi. 21 yaşındaki pilot, 215 puanı ile 2020 sezonunda şampiyon oldu.

Schumacher, gelecek sezon F1 takımlarından Haas takımı ile yarışacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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