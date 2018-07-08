Mıcırlar Araçların Camlarını Kırıyor

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde D-360 karayolunda başlayan yol çalışmaları nedeniyle Malatya ve Gaziantep istikametine dökülen mıcırlar yüzünden araçların camları kırılıyor.

Sürücüler mıcır dökülen Malatya - Gaziantep arasındaki yolda bir yandan direksiyon hakimiyetini kaybetme tehlikesi yaşarken diğer yandan da araçların geçerken sıçrattığı taşlardan korunmaya çalışıyor.

Pazarcık'ta minibüs seferi yapan Hasan Kabasakal, "Malatya - Gaziantep yolu yukarı Pazarcık güzergahında şu anda mıcır tehlikesi var. Geçtiğimiz günlerde başlayan yol yenileme çalışmaları nedeniyle yolun büyük bir bölümü mıcır ile kaplanmış. Yoldan geçtiğimiz sırada diğer araçlardan sıçrayan mıcır arabamın camını kırdı. Benim gibi birçok sürücü mağdur" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ