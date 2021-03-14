Mıcıra kapılan motosiklet taklalar attı: 1 yaralı
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Mıcıra kapılan motosiklet taklalar attı: 1 yaralı

14.03.2021 17:01 | Son Güncelleme: 14.03.2021 17:08
Mıcıra kapılan motosiklet taklalar attı: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde mıcıra kapılarak takla atan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde mıcıra kapılarak takla atan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Muratlı-Kırkkepenekli karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, 59 YL 432 plakalı motosiklet, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği neticesinde yoldan çıkarak mıcırlara kapılıp devrildi. Devrilmenin etkisiyle taklalar atan motosikletin kadın sürücüsü yaralandı. Yoldan geçenlerin vatandaşların durumu 112'e bildirmesi ile kaza mahalline ambulans sevk edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan sürücü, ambulansla Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yoldan aracı ile geçen Murat Aras adlı vatandaş, yol kenarında yatan şahsı görünce aniden durduğunu, yaralı şahsın baygın olduğunu ifade etti. Kaza mahalline gelen polis ekipleri inceleme yaptı. - TEKİRDAĞ

Mıcıra kapılan motosiklet taklalar attı: 1 yaralı
Mıcıra kapılan motosiklet taklalar attı: 1 yaralı
Mıcıra kapılan motosiklet taklalar attı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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