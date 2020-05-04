Mıcır yüklü kamyon devrildi, sürücüsü hayatını kaybetti
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Mıcır yüklü kamyon devrildi, sürücüsü hayatını kaybetti

Mıcır yüklü kamyon devrildi, sürücüsü hayatını kaybetti
04.05.2020 14:06 | Son Güncelleme: 04.05.2020 14:08

Mıcır yüklü kamyon devrildi, sürücüsü hayatını kaybetti Bursa'nın Gemlik ilçesinde mıcır yüklü kamyonun devrilmesi sonucu araç sürücüsü sıkışarak hayatını kaybetti.

Mıcır yüklü kamyon devrildi, sürücüsü hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde mıcır yüklü kamyonun devrilmesi sonucu araç sürücüsü sıkışarak hayatını kaybetti.

Gemlik'te otoyol çıkışında meydana gelen kazada mıcır yüklü kamyon devrildi. Kazada tır sürücüsü 59 yaşındaki Muhammed Adnan Yiğit araç içinde sıkışarak hayatını kaybetti. Vinç yardımı ile kamyon olay yerinde kaldırılırken, sürücünün Mustafa Kemal Paşa ilçesinden yüklediği mıcırı Gemlik'te bulunan taş ocağına getirdiği öğrenildi.

Kazada sıkışarak hayatını kaybeden sürücü Yiğit itfaiye ekiplerinin uzun gayretleri sonucu çıkartıldı. Kaza ile alakalı soruşturma devam ederken, talihsiz sürücünün cenazesi savcı incelemesinin ardından Gemlik Devlet hastanesine morguna kaldırıldı.

Mıcır yüklü kamyon devrildi, sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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