Mıcır kaplı yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mıcır kaplı yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole düştü

Mıcır kaplı yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'nin Buldan ilçesinde mıcır kaplı yolda giderken kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde mıcır kaplı yolda giderken kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı.

Kaza, Denizli'nin Çivril ilçesi Denizli Uşak yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 48 HD 468 plakalı otomobili ile seyir eden Ümit Şimşek, asfalt çalışmalarından dolayı mıcır kaplı yolda ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrul an araç daha sonra şarampole yuvarlandı. Çevredeki vatandaşları ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şarampole düşen araçtan yaralı kurtarılan sürücü Şimşek, Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ehliyetsiz araç kullanıp kaza yapan sevgilisini olay yerinde bırakıp kaçtı
Ehliyetsiz araç kullanıp kaza yapan sevgilisini olay yerinde bırakıp kaçtı
15 kişinin öldüğü kazada ölen şoförün mesai arkadaşından paylaşım: Beni araçtan indirmiştin, üzdün be kardeşim
15 kişinin öldüğü kazada ölen şoförün mesai arkadaşından paylaşım: Beni araçtan indirmiştin, üzdün be kardeşim
Bariyerlere çarpan motosiklet 30 metre sürüklendi, sürücü olay yerinde can verdi
Bariyerlere çarpan motosiklet 30 metre sürüklendi, sürücü olay yerinde can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Tanju Özcan İlham Aliyev Mustafa Varank
Magazin Müge Anlı Onur Akay Demet Akalın Gülben Ergen
Spor Muslera Ali Koç Lionel Messi Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mıcır kaplı yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 15:54:13. #1.16#

title