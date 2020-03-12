Michy Batshuayi'nin AFC Bournemouth'a Attığı Harika Gol
Michy Batshuayi May 2019'da kendi evinde oynadıkları AFC Bournemouth maçında harika bir gol atıyor. Belçikalı santrafor Aaron Wan-Bissaka'nın ortasında çok şık bitirerek takımının 5-3'lük galibiyetine katkı sağlıyor.
12.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:00
Michy Batshuayi May 2019'da kendi evinde oynadıkları AFC Bournemouth maçında harika bir gol atıyor. Belçikalı santrafor Aaron Wan-Bissaka'nın ortasında çok şık bitirerek takımının 5-3'lük galibiyetine katkı sağlıyor.
Kaynak: Dugout