Michy Batshuayi'nin AFC Bournemouth'a Attığı Harika Gol Michy Batshuayi May 2019'da kendi evinde oynadıkları AFC Bournemouth maçında harika bir gol atıyor. Belçikalı santrafor Aaron Wan-Bissaka'nın ortasında çok şık bitirerek takımının 5-3'lük galibiyetine katkı sağlıyor.

Michy Batshuayi May 2019'da kendi evinde oynadıkları AFC Bournemouth maçında harika bir gol atıyor. Belçikalı santrafor Aaron Wan-Bissaka'nın ortasında çok şık bitirerek takımının 5-3'lük galibiyetine katkı sağlıyor. Kaynak: Dugout