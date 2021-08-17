SPOR Michy Batshuayi, İstanbul'da
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SPOR Michy Batshuayi, İstanbul'da

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Michy Batshuayi, İstanbul'daAli DANAŞ / İSTANBUL,(DHA) - Beşiktaş'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı Michy Batshuayi, İstanbul'a geldi.

Michy Batshuayi, İstanbul'da

Ali DANAŞ/ İSTANBUL,(DHA) - Beşiktaş'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı Michy Batshuayi, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde transfer harekatı devam ediyor. Siyah-beyazlıların kadrosuna katmaya hazırlandığı Belçikalı forvet Michy Batshuayi, gece geç saatlerde İstanbul'a geldi. Londra'dan kalkan özel uçak, gece 01.00 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. Belçikalı golcüyü, havalimanında çok sayıda Beşiktaşlı taraftarlar tezahüratlarla karşıladı. 27 yaşındaki golcü oyuncu daha sonra alandan ayrılarak, konaklayacağı otele doğru hareket etti.

Batshuayi'nin yarın sağlık kontrollerinden geçmesi ardından da siyah-beyazlı ekiple sözleşme imzalaması bekleniyor.

SPOR Michy Batshuayi, İstanbul'da
SPOR Michy Batshuayi, İstanbul'da
SPOR Michy Batshuayi, İstanbul'da
SPOR Michy Batshuayi, İstanbul'da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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