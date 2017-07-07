Michy Batshuayi İddiası!

Fernandao'nun kolundaki kırık sebebiyle tam olarak hazır hale gelmesinin yaklaşık 3 ayı bulacak olması, Fenerbahçe'yi forvet transferine itiyor.



Bu doğrultuda gündeme şu ana kadar Milan'dan Carlos Bacca, Manchester City'den Wilfried Bony, Tigres'ten Gignac ve Chelsea'den Michy Batshuayi gelmişti.



Bu 4 isimden Kanarya'nın öncelik verdiği golcünün, Batshuayi olduğu bildirildi. İngiliz ekibinde yedek oyuncu konumunda yer alan 23 yaşındaki Belçikalı yıldız için



Sarı-Lacivertliler'in, önümüzdeki günlerde Chelsea'nin kapısını çalıp, kiralama üzerinden fiyat alacağı öğrenildi.



(Fanatik)