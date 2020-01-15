Haberler » Spor » Michy Bathuayi Marsilya'ya Turu Getiriyor - Spor

Michy Bathuayi Marsilya'ya Turu Getiriyor

2015-16 sezonunda Fransa Kupası'nda Granville ile eşleşen Olimpik Marsilya, Michy Batshuayi'nin golüyle 1-0'lık zafere uzandı ve bir sonraki tura çıkmaya hak kazandı. Take a look back at this Michy Batshuayi goal against Granville in the quarter-final of the French Cup in 2016. The Belgian striker secured the 1-0 win over the semi-professional team and booked a place in the next round.

15.01.2020 20:19 | Son Güncelleme: 15.01.2020 20:19

2015-16 sezonunda Kupası'nda Granville ile eşleşen , Michy Batshuayi'nin golüyle 1-0'lık zafere uzandı ve bir sonraki tura çıkmaya hak kazandı. Take a look back at this Michy Batshuayi goal against Granville in the quarter-final of the French Cup in 2016. The Belgian striker secured the 1-0 win over the semi-professional team and booked a place in the next round.

Kaynak: Dugout

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler