Michigan'daki kongre binası, güvenlik tehdidi nedeniyle kapatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Michigan'daki kongre binası, güvenlik tehdidi nedeniyle kapatıldı

07.01.2021 19:13 | Son Güncelleme: 07.01.2021 19:17
Michigan'daki kongre binası, güvenlik tehdidi nedeniyle kapatıldı

ABD'nin Michigan eyaletindeki kongre binası, güvenlik tehdidi nedeniyle kapatıldı.

ABD'nin Michigan eyaletindeki kongre binası, güvenlik tehdidi nedeniyle kapatıldı. 

ABD'nin Michigan eyaletindeki Lansing kentinde bulunan kongre binası, güvenlik tehdidi nedeniyle kapatıldı. Michigan Eyaleti Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, incelemelerin sürdüğü aktarıldı. Michigan Senatörü Mallory McMorrow, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bunlar olmaya devam edecek. Bu yüzden, dünkü olaylara karışan pek çok kişinin ABD Kongre Binası'ndan dışarı çıkarılıp işlem yapılmadan evlerine gönderilmesi korkunç" dedi.

KANLI KONGRE BASKINI

ABD Başkanı  Trump'ı destekleyen binlerce gösterici, Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürümüş ve Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı. Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti. Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasının onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri de binadan çıkarılmıştı. Trump'ın göstericilerden evlerine gitmesini istemesi üzerine kalabalık dağılmaya başlamıştı. Kongrenin basılması sırasındaki olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Yaşar Güler Fahrettin Koca Alparslan Türkeş Selahattin Demirtaş
Magazin Enis Arıkan Oğuzhan Koç Meghan Markle Gonca Vuslateri
Spor Can Bartu Arda Turan Erol Bulut Cüneyt Çakır Güven Yalçın
Tüm Haberler Ocak Çocuk Kongre Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Michigan'daki kongre binası, güvenlik tehdidi nedeniyle kapatıldı - Haberler Dünya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 19:22:44. #1.15#
title