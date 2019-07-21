Michelle Obama'dan Aziz Sancar'a; en çok hayranlık duyulanlar listesi

Michelle Obama'dan Aziz Sancar'a; en çok hayranlık duyulanlar listesi

Amerika Birleşik Devletleri'nin eski 'first lady'lerinden Michelle Obama, en çok hayranlık duyulan isimler listesinde eşi Barack Obama'yı geride bıraktı.Michelle Obama kadınlar listesinde ilk sıraya yerleşirken, eski ABD Başkanı ise erkekler kategorisinde ikinci sırada yer aldı.

Michelle Obama'dan Aziz Sancar'a; en çok hayranlık duyulanlar listesi

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) eski 'first lady'lerinden Michelle Obama, en çok hayranlık duyulan isimler listesinde eşi Barack Obama'yı geride bıraktı.

Michelle Obama kadınlar listesinde ilk sıraya yerleşirken, eski ABD Başkanı Barack Obama ise erkekler kategorisinde ikinci sırada yer aldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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