Michelin yaz kampanyası kapsamında servis fırsatı sunuyor
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Michelin yaz kampanyası kapsamında servis fırsatı sunuyor

Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi
Michelin yaz kampanyası kapsamında servis fırsatı sunuyor

Michelin, yaz kampanyası kapsamında yetkili bayilerinden, Euromaster servis noktalarından ve michelin.

Michelin, yaz kampanyası kapsamında yetkili bayilerinden, Euromaster servis noktalarından ve michelin.com.tr üzerinden lastik satın alan müşterilerine, 31 Temmuz'a kadar 500 TL'ye varan araç bakım ve servis fırsatı sunuyor.

Michelin'den yapılan açıklamaya göre, lastik sektöründe uzun ömürlü performans stratejisiyle ilk kilometreden son kilometreye kadar yüksek performans sunan teknolojiler tasarlayan şirket, kampanyalara bir yenisini daha ekledi.

Buna göre, Michelin'den tek seferde dört adet binek, 4x4 veya hafif ticari araç için seçili yaz lastiklerinden alan müşteriler, 1 Mart - 31 Temmuz 2021 tarihleri arasında araç bakım ve servis fırsatından yararlanmış olacak.

Kampanya kapsamında, 15 jant Michelin yaz lastiği satın alan müşteriler 250 TL'lik araç bakım ve servis indiriminden yararlanırken, 16 jant binek ve SUV grubu Michelin marka yaz lastiği satın alımlarında 350 TL, 16 jant LTT grubu yaz ve Michelin CrossClimate ile 17 jant ve üzeri Michelin yaz lastiği satın alımlarında 450 TL, 17 jant ve üzeri Michelin CrossClimate lastiği alımlarında ise 500 TL değerindeki indirimden faydalanacak.

Michelin yetkili satıcıları, Euromaster servis noktaları ve michelin.com.tr üzerinden tek seferde dört adet Michelin lastik satın alan sürücüler, rot-balans ayarı, lastik montajı, lastik oteli, nitrojen gibi lastik servis hizmetlerinin yanı sıra motor yağı ve filtre değişimi, fren sistemi bakımı, silecek değişimi, akü değişimi, ön takım onarımı, klima gazı dolumu ve ilave lastik garantisi, cam tamiri gibi araç bakım hizmetleri için 500 TL'ye varan servis indiriminden de faydalanabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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