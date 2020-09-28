Michelin ve Euromaster'dan sağlık çalışanlarına özel araç dezenfeksiyonu
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Michelin ve Euromaster'dan sağlık çalışanlarına özel araç dezenfeksiyonu

28.09.2020 10:09 | Son Güncelleme: 28.09.2020 10:12
Michelin ve Euromaster'dan sağlık çalışanlarına özel araç dezenfeksiyonu

Michelin ve Euromaster, sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü ambulansları ve tüm sağlık çalışanlarına araç dezenfeksiyonu işlemini ücretsiz sunuyor.

Michelin ve Euromaster, sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü ambulansları ve tüm sağlık çalışanlarına araç dezenfeksiyonu işlemini ücretsiz sunuyor.

Michelin'den yapılan açıklamaya göre, Michelin ve Michelin Grubu'nun profesyonel servis ağı Euromaster, sağlık çalışanlarına destek olmayı sürdürüyor.

Pandeminin başlangıcında lastik bağışı ve bakım hizmetlerini devreye sokan Michelin ve Euromaster, bu desteği sürdürerek 1-31 Ekim tarihleri arasında İl Sağlık Müdürlüğü ambulansları ve tüm sağlık çalışanlarına araç dezenfeksiyonu işlemini ücretsiz sunuyor.

Açıklamada, Michelin Grubu'nun konuya ilişkin, "Michelin ve Euromaster Türkiye olarak, içinden geçtiğimiz bu zorlu sürecin etkilerini birlik ve dayanışma ile el birliğiyle atlatacağımıza inanıyoruz. Bu süreçte cephenin en önünde olağanüstü bir mücadele veren sağlık çalışanlarımızın yanında yer alıyor bir nebze de olsa katkıda bulunmak istiyoruz. Sağlık çalışanlarımızın ilk günden itibaren sunduğu olağanüstü çabayı takdirle karşılıyor onlara teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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